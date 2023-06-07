Ремонт дороги на Братской ГЭС начнется в середине июня

1400 метров самого сложного участка дороги по Братской ГЭС будет отремонтировано летом 2023 года. Работы начнутся в середине июня и завершатся в середине августа. Все работы будут профинансированы российским холдингом Эн+ из собственных средств. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Летом 2023 года Братская ГЭС полностью обновит асфальт на бетонном участке плотины, который является частью федеральной трассы. Работы начнутся уже в ближайшее время. Детали выполнения проекта, их график и схема движения будут обсуждены подрядчиком совместно с администрацией города Братска и городским ГИБДД. При планировании работ была учтена повышенная нагрузка в летний сезон. 8 июня пройдет брифинг, где специалисты более полно расскажут о планируемом ремонте.

Подрядчиком будет отремонтировано 1400 метров дорожного полотна. Работы стоимостью 30 млн (всего за 3 года выделено 80 млн рублей) будут профинансированы из собственных средств основанного Олегом Дерипаской энергохолдинга Эн+. Сначала будут срезаны полосы деформированного дорожного полотна, затем сформирован выравнивающий слой толщиной 7 см, после чего дорожное полотно будет заасфальтировано.

Все изменения схем движения на плотине будут отражены в сервисе «Яндекс.Карты», что позволит жителям города и транзитным автомобилистам заранее планировать маршруты, чтобы избегать пробок. А следить за ходом работ и задавать вопросы можно в официальном тг-канале «Эн+ по-Братски».