Продлить День России отгулами и отпусками планирует каждый восьмой работающий

13% трудоустроенных россиян планируют отдыхать дольше за счет отпусков и отгулов, присоединенных к 12 июня. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 представителей работающего экономически активного населения из всех округов страны.

13% опрошенных поделились планами продлить июньский отпуск за счет дней, присоединенных ко Дню России. 65% россиян не будут брать дополнительные дни отдыха до либо после 12 июня.

Женщины планируют брать отпуска и отгулы на 12 июня чаще мужчин (15 и 11% соответственно). Больше всего же тех, кто будет продлевать отдых, — среди респондентов с доходом от 50 до 80 тыс. руб. в месяц (16%).