Банк «Открытие» в СФО в январе-мае выдал автокредитов почти на четверть больше, чем годом ранее

«Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») подвел итоги работы в СФО за пять месяцев 2023 года. Клиенты банка оформили 2 569 автокредитов на сумму 2,9 млрд рублей, что на 22% больше по количеству и на 31% по объему показателей за аналогичный период прошлого года.

Основной объем выданных кредитов приходится на Новосибирскую и Кемеровскую области (доля 33% и 19% в общем объеме соответственно). Наибольшая динамика спроса на кредиты зафиксирована в Томской области – там объемы автокредитования выросли в 4 раза.

Средний срок автокредитов, выданных банком «Открытие» в СФО за год практически не изменился и составил 6 лет. Средняя сумма автокредита увеличилась за год на 10% и составила 1,1 млн рублей. Первоначальный взнос по автокредитам, наоборот, снизился. Особенно это заметно в сегменте автомобилей с пробегом: там доля заемщиков с первоначальным взносом до 30% выросла с 36% до 47%.

Более 80% выданных кредитов (85% по количеству и 80% по объему) пришлось на автомобили с пробегом. В этом сегменте спросом у сибиряков пользуются Toyota, Nissan, Lada, Honda, Kia. Среди новых автомобилей (53% по количеству и 23% по объему выданных кредитов) на первом месте с большим отрывом лидирует российская Lada, далее идет корейский Hyundai, китайские Chery и Haval, а также японская Toyota. Примечательно, что российский бренд «Москвич» занял по итогам пяти месяцев 13 место рейтинга новых кредитных авто в Сибири.

По данным экспертов «Открытие Авто», российский рынок автокредитования восстанавливается. В мае этой тенденции способствовали дальнейшая реализация отложенного спроса (как на новые авто, так и в сегменте авто с пробегом) и расширение модельного ряда официально присутствующих на рынке отечественных и китайских брендов. Стабильный рост параллельного импорта, который, хоть и составляет пока десятую часть продаж авторитейла, позволяет удовлетворить спрос в ценовом сегменте выше среднего - на премиальные модели ушедших из России брендов. Стабильные кредитные ставки и разнообразные программы субсидирования от российских и китайских автопроизводителей позволяют нашим соотечественникам купить автомобиль.