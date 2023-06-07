«Детские правила» помогут защитить финансы и выиграть призы

СберСтрахование запустила спецпроект «Детские правила» . Он напоминает взрослым о советах, которые они дают детям, но сами не всегда соблюдают, из-за чего становятся жертвами мошенников.

Хороший способ защитить сбережения — прибрести полис «Сбереги финансы». Если сделать это до 30 июня, можно не только застраховать средства на счетах и картах, но и принять участие в розыгрыше ценных призов. Призовой фонд — 5 телевизоров Sber и 5 умных колонок SberBoom Mini.

Для участия в конкурсе надо купить полис «Сбереги финансы» в мобильном приложении СберБанк Онлайн и зарегистрироваться на странице спецпроекта «Детские правила». Победителей объявят 31 июля.

Дополнительно на странице спецпроекта любой может узнать, насколько он защищён от уловок мошенников. Онлайн-игра предлагает проверить, какой звонок поступил от преступников, а какой — из банка. Первые надо сразу сбрасывать, а на вторые — отвечать.

Кроме того, специально для проекта «Детские правила» клиенты программы «Сбереги финансы» рассказали, как страховой полис помог им и их близким вернуть деньги, украденные мошенниками. Сюжеты экранизированы: героями серии видеороликов стали девочка, её мама и дедушка. Моралью историй стало то, что в некоторых ситуациях взрослые могут чувствовать себя по-детски наивными.

Полис «Сбереги финансы» поможет защитить финансы от действий злоумышленников. Стоимость полиса — от 184 рублей в месяц по подписке.