Объем вложений неквалов в сложные продукты сократился втрое

До 96,6 млрд рублей, сообщили «Известиям» в Центробанке.

Почти в три раза – до 96,6 млрд рублей – снизился объем структурных продуктов в портфелях неквалифицированных инвесторов с начала 2021 года по 31 марта нынешнего, рассказали «Известиям» в Центробанке. Их доля за этот период сократилась на 8 п.п., до 5%, отметили в регуляторе.

Там напомнили: в 2021-м был установлен мораторий на предложение сложных инструментов неквалифицированным инвесторам. С осени того же года некоторые наиболее простые структурные продукты стали доступны новичкам только после сдачи тестирования.

«Известия» спросили крупных участников рынка о реализации сложных продуктов и спросе на них. Около 95% от общего количества таких инструментов доступны только квалифицированным инвесторам и лишь 5% – неквалифицированным, но после прохождения ими тестирования, заверили в ВТБ.