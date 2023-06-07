4,16 млн кредитных карт выдано в январе-апреле 2023 года

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-апреле 2023 года было выдано 4,16 млн новых кредитных карт или на 7,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-апреле 2022 года – 3,87 млн ед.). При этом по сравнению с 4 месяцами 2021 года количество выданных новых кредитных карт в текущем году выросло чуть меньше – на 6,5% (в январе-апреле 2021 года – 3,90 млн ед.).

Наибольшее количество выданных новых кредитных карт в регионах РФ в январе-апреле 2023 года было отмечено в:

Москве (306,6 тыс. ед.),

Московской обл. (225,0 тыс. ед.),

Санкт-Петербурге (160,0 тыс. ед.),

Краснодарском крае (154,8 тыс. ед.),

Республике Татарстан (147,5 тыс. ед.).

Стоит отметить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе-апреле 2023 года самую серьезную динамику роста выдачи новых кредитных карт продемонстрировали:

Чувашская республика (+35,0%),

Ханты-Мансийский АО (+16,0%),

Пермский край (+13,5%),

Башкортостан (+12,0%),

Татарстан (+11,3%).

В то же время в ряде регионов количество новых выданных кредитных карт в 2023 году сократилось, в том числе, в:

Приморском крае (-6,9%),

Алтайском крае (-5,7%),

Оренбургской обл. (-3,9%),

Краснодарском крае (-2,7%),

Ставропольском крае (-0,9%).

В Москве и Санкт-Петербурге рост данного показателя составил 11,0% и 4,9% соответственно.

«Число новых выданных кредитных карт несколько выросло не только по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, но и с предшествующим 2021 годом. Однако этот рост вряд ли можно назвать существенным, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Скорее, можно говорить о том, что, в целом, выдача кредитных карт в начале 2021-2023гг. находилась приблизительно на одном уровне, несмотря на влияние на рынок розничного кредитования со стороны внешних факторов. При этом рост на 7,5% в начале текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года во многом обусловлен эффектом низкой базы из-за сокращения выдачи новых кредитных карт в марте-апреле прошлого года. Важно отметить, что в целом, в последнее время банки продолжают придерживаться консервативной кредитной политики и предпочитают предоставлять кредитные карты клиентам с приемлемым числовым значением Персонального кредитного рейтинга (ПКР)».