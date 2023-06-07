600 тыс. туристов посетят Иркутскую область в летний сезон

Жители России и иностранцы посещают Иркутскую область с культурно-познавательными, лечебно-оздоровительными целями, совершают деловые и частные поездки, участвуют в экологических турах. Прогноз общего турпотока в Прибайкалье за летний сезон 2023 года оценивается в 600 тыс. туристов. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

«По поручению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева до осени текущего года мы планируем разработать проекты концепций детского, событийного, гастрономического, круизного, экологического туризма. К приоритетным также относится сельский туризм», – отметила в рамках торжественного открытия турсезона руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова.

10-11 июня мероприятия, связанные с открытием летнего туристического сезона, пройдут в Ольхонском районе.