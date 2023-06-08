Названы проекты в Иркутске, которые выбрали горожане для благоустройства

Подведены итоги голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» – жители Иркутска выбрали пространства, которые благоустроят в следующем году, сообщили в мэрии.

Из 13 вариантов победителями стали четыре. В частности, лидером оказалась прибрежная линия Ушаковки в границах улиц Храмцовской и Фридриха Энгельса. Предполагается создание экопарка для прогулок, установка качелей, детской и спортивной площадок, строительство пешеходного моста на противоположный берег. Проект поддержали 9783 человека.

На втором месте – сквер «Ирис» на бульваре Рябикова, 20а. Он набрал 9181 голос. Здесь предложили установить детскую и спортивную площадки, арт-объекты, создать зоны отдыха, высадить аллею хвойных деревьев, оборудовать автомобильную парковку.

Тройку замкнул бульвар «Солнечный» – его выбрали 9132 человека. Запланировано устройство покрытий, наружного освещения, озеленение, установка малых архитектурных форм.

Также 8755 голосов иркутян получил участок улицы Лермонтова от Игошина до Колхозной, где будет оборудована велодорожка. Благодаря поддержке горожан концепция благоустройства заняла четвертое место, войдя в список победителей.

Рассматривается возможность реализовать не только указанные проекты, но и те, что заняли с 5-8 места.