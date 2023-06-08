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Строительная фирма в Приангарье задолжала работнице деньги по зарплате

Работнице строительной организации в Иркутском районе не выплачивали зарплату – деньги удалось вернуть через прокуратуру, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«За период с января по февраль 2023 года заявительнице, работавшей в строительной организации, была не в полном объеме выплачена заработная плата, в связи с чем образовалась задолженность в размере более 20 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Работодателю было внесено представление об устранении нарушений закона. После прокурорского вмешательства задолженность перед работницей погасили. Также пришлось выплачивать компенсацию за ее несвоевременную выплату.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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