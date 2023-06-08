Аллея любви появится в Ангарском городском округе

Подведены итоги голосования по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» – в его рамках для благоустройства в Ангарском городском округе Иркутской области выбрана Аллея любви, следует из данных на сайте программы.

Она появится в поселке Мегет между домами № 1, 2, 3, 4, 5, 6 по ул. Ленина. В 2024 году будет реализован первый этап работ. Он предполагает устройство пешеходных тропинок, установку наружного освещения, лавочек, урн, устройство детской и спортивной площадок с резиновым покрытием.

За аллею отдали свои голоса 4,6 тысячи человек.