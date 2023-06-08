Сбер выбрал топ-25 стартапов четвёртой волны международного акселератора Sber500

Сбер выбрал 25 стартапов для участия в четвёртой волне международного акселератора Sber500 . Команды приступили к обучению, которое продлится шесть недель. Успешные выпускники получат возможность протестировать свои решения в Сбере и в 30 корпорациях-партнёрах, а по результатам пилотов — заключить долгосрочные контракты и привлечь инвестиции.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Отбирая проекты для участия в акселераторе, мы уделяли особое внимание инновационности решений и их применимости в направлениях, приоритетных для Сбера и для наших партнёров. Уверен, что по окончании акселератора стартапы-участники приобретут бесценный опыт и знания от лучших международных экспертов, усовершенствуют свои бизнес-процессы, найдут новых заказчиков и инвесторов и кратно увеличат свою выручку».

Всего на участие в акселераторе претендовало 1250 стартапов из 36 стран. Из них 150 приняли участие в буткемпе — отборочном образовательном этапе, состоящем из серии воркшопов с международными менторами и практических заданий. А 25 лучших проектов отобраны для акселерации, среди них — стартапы из России, Индии и Турции.

Defi и Web3.0

Shard — сервис сбора и исследования данных о криптовалютах, смарт-контрактах, NFT-токенах и операциях с ними. Fincake — платформа для управления инвестиционным портфелем в криптовалютах, DeFi и NFT. Directual — no-code-платформа, которая предоставляет возможность создавать сложные ИТ-продукты, WEB- и WEB-3-приложения без программирования.

Data Analytics & Big Data

Aggregion — децентрализованная платформа для компаний, обеспечивающая обезличенную и безопасную совместную работу с данными. LabelMe — платформа для разметки данных и обучения моделей машинного обучения. Team.me — программный комплекс для управления командами и мониторинга продуктивности участников команды, учитывая их психоэмоциональные состояния. Smart Data Hub — платформа для автоматизации сквозной и бизнес-аналитики, в основе которой — ИИ и инструменты для сбора, обработки, визуализации и анализа данных. Teamlogs — сервис преобразования аудио и видео в текст на русском языке.

HealthTech

Musculus.AI — платформа для анализа и мониторинга двигательных навыков человека на основе ИИ. Umwelt — неинвазивный нейроинтерфейс для замены органов чувств.

MarTech

Admon.ai — решение для увеличения эффективности рекламных кампаний благодаря аудиту трафика при помощи ИИ. UxRocket — платформа для маркетологов для анализа поведения клиентов и проведения UX-/UI- и AB-/MVT-тестирований. Mobidriven — платформа мобильной рекламы, которая объединяет поставщиков со всего мира и подбирает площадки с высокой точностью попадания в целевую аудиторию. Appsell — платформа дистрибуции сервисов и товаров с помощью инфлюенс-маркетинга из офлайна в онлайн.

E-commerce & Marketplace

SearchBooster.io — решение для поисковых строк в интернет-магазине на основе ИИ, которое улучшает пользовательский опыт и способствует увеличению продаж. YouTool — маркетплейс для аренды строительных инструментов.

PropTech & Logistic

Bimar System — система цифровой маркировки, основанная на алгоритмах компьютерного зрения, которая позволяет контролировать проектирование, производство, логистику и монтаж изделий из любой точки мира. BuildDocs — сервис цифровой исполнительной документации в строительстве. Anscer Robotics — мобильные модульные роботы для расширения возможностей работников на складах. MUST — платформа для грузовых автопарков, которая предлагает комплексные решения для снижения аварийности и оптимизации затрат на автопарк.

Productivity Tool & HRTech

Weeek — инструмент для управления командами и процессами. TeamUp — HR-платформа для автоматизации процесса подбора персонала и эффективного найма сотрудников. Abivee — конструктор личных кабинетов, который позволяет объединить в единый интерфейс все приложения, программы, данные, таблицы, используемые для ежедневной работы.

ESG & Others

Waste.Karma — цифровой помощник для раздельного сбора отходов, работающий на основе D2D-модели (от дома к дому). DoorVi — система безопасного доступа к жилому или офисному объекту посредством видеозвонка.

Обучение в акселераторе завершится Демоднём, на котором стартапы выступят перед руководством Сбера, инвесторами и представителями корпораций, активно внедряющих инновации. Выпускники предыдущих трёх волн Sber500 совершили более 50 инвестиционных сделок на общую сумму 2,55 млрд рублей, заключили свыше 6000 коммерческих контрактов, а годовой объём выручки стартапов после программы увеличился в среднем в 10 раз.