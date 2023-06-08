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Жители Усть-Илимска жалуются на ухудшение инфраструктуры в городе

Горожан не устраивают состояние дорог, объектов инфраструктуры и общественных пространств. Обращения взял на контроль губернатор Игорь Кобзев.

«Увеличение финансирования в целом идет ежегодно. Но местная власть допустила очевидные управленческие ошибки. В результате, например, вовремя не был заключен контракт на проведение работ в ДК им. И.И. Наймушина», – пишет глава региона в телеграм.

По итогам совещания приняли ряд решений. Депутаты Виталий Перетолчин и Артем Лобков вместе с мэром Анной Щекиной берут на себя обязательства в течение трех месяцев исправить ситуацию. 

По линии правительства контролировать работы будет Павел Писарев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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