Жители Усть-Илимска жалуются на ухудшение инфраструктуры в городе

Горожан не устраивают состояние дорог, объектов инфраструктуры и общественных пространств. Обращения взял на контроль губернатор Игорь Кобзев.

«Увеличение финансирования в целом идет ежегодно. Но местная власть допустила очевидные управленческие ошибки. В результате, например, вовремя не был заключен контракт на проведение работ в ДК им. И.И. Наймушина», – пишет глава региона в телеграм.

По итогам совещания приняли ряд решений. Депутаты Виталий Перетолчин и Артем Лобков вместе с мэром Анной Щекиной берут на себя обязательства в течение трех месяцев исправить ситуацию.

По линии правительства контролировать работы будет Павел Писарев.