Режим повышенной готовности введут в Иркутской области 10 июня

Он должен продлиться два дня. Решение приняли на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Режим повышенной готовности вводят на время нерабочих и праздничных дней. Контроль за исполнением распоряжения губернатор оставил за собой.

На заседании КЧС начальник Иркутского УГМС Азат Насыров доложил о гидрометеорологической ситуации. Весеннее половодье на территории Иркутской области продолжается. 8 июня на реке Киренга ожидается повышение уровня воды в районе поселка Улькан до отметок 410 – 450 сантиметров при критической отметке 430 сантиметров, в районе села Казачинское до отметок 230 – 280 сантиметров при критической отметке 250 сантиметров. Возможен выход воды на пониженные участки местности.

8–9 июня на реках Китой, Уда ожидается повышение уровня воды на 35 – 75 сантиметров, на реках Белая, Ия, реках Ленского бассейна – преимущественно повышение уровня воды на 10 – 40 сантиметров, на реках Иркут, Бирюса – понижение уровня воды на 10 – 40 сантиметров. Повышения уровней воды выше критических отметок не ожидается.