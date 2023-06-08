Марина Седых: Политика ИНК обеспечивает равные возможности для построения карьеры

Генеральный директор АО «ИНК-Капитал» Марина Седых выступила на первом всероссийском форуме женщин Севера и рассказала об участии группы компаний в развитии северных территорий регионов присутствия. Мероприятие проходит 5-7 июня в Санкт-Петербурге.

В начале выступления глава АО «ИНК-Капитал» напомнила об истории компании, ее росте и достижении амбициозных целей.

– Сегодня неотъемлемой частью бизнес-стратегии корпорации является устойчивое развитие, которым я плотно занимаюсь уже 2,5 года в должности руководителя материнской компании, – отметила Марина Седых. – За это время мы с командой АО «ИНК-Капитал» проделали большую работу, которая отмечена экспертным сообществом. В том числе мы приняли политику в области устойчивого развития, впервые в своей истории выпустили публичный нефинансовый отчет и первые в России адаптационные облигации на сумму в 5 млрд рублей, которые направлены на рефинансирование части расходов на проект по обратной закачке в пласт попутного нефтяного газа. Мы создали стратегию декарбонизации, внедрив, в частности, корпоративную систему мониторинга, учета и управления выбросами парниковых газов. А сейчас завершаем работу над климатической стратегией группы в соответствии с принципами TCFD*.

Также Марина Седых рассказала о своем Благотворительном фонде. Сейчас он реализует 13 благотворительных программ, направленных на развитие здравоохранения, экологии, спорта, культуры, поддержку детей-инвалидов и пожилых людей. Кроме того, компания содействует сохранению традиционного уклада коренных малочисленных народов (всего в трех регионах присутствия ИНК проживают 20 тысяч представителей КМНС) и поддерживает партнерские отношения с различными общественными объединениями.

В рамках миссии форума Марина Седых рассказала и о команде ИНК. Сегодня в группе компаний работает более 2,1 тыс. сотрудниц - примерно 14% от общей численности, и этот показатель растет. Женщины трудятся в офисе, на удаленных объектах, возглавляют отделы, департаменты и дочерние предприятия. В офисе доля женщин, занимающих руководящие позиции – от начальника отдела и выше, – составляет почти 34%.

– Политика группы компаний обеспечивает равные возможности для построения карьеры, – подчеркнула Марина Седых. – Отрадно, что число женщин-управленцев на высших позициях растет. К примеру, две ключевые позиции в производственных компаниях группы – директора строящегося Иркутского завода полимеров и действующего Усть-Кутского газоперерабатывающего завода – занимают женщины. И это успешные перспективные руководители.

В компании, помимо основного соцпакета, действуют специальные корпоративные социальные программы для женщин: компенсация расходов на дородовое наблюдение и родовспоможение, возможность получения ежемесячных выплат в размере 10 тыс. руб. для прервавшим отпуск по уходу за ребенком и пр.

– Моя деятельность – на посту генерального директора, депутата, председателя правления благотворительного фонда – на протяжении уже четверти века тесно связана с северными территориями. Я очень хорошо знаю проблемы жителей городов и деревень, чувствую их боль. Считаю, что могу говорить и от их имени: государству необходимо уделить особое внимание решению накопленных социальных (прежде всего – в сфере медицины), экономических и экологических проблем северных территорий страны, чтобы вывести их на траекторию устойчивого развития, - подчеркнула Марина Седых. – А в заключении хотелось бы сказать, что женщины, без преувеличения, могут всё! В том числе менять жизнь вокруг себя, преображая целые города и регионы. В этом им помогут успешные примеры, взаимная поддержка и создание на самых разных уровнях команд последователей, чьи проекты способны сделать мир лучше.