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97% российских домохозяйств обеспечат интернетом к 2030 году

Сейчас ведется работа по обеспечению широкополосного доступа в интернет. Об итогах встречи Владимира Путина с главой «Ростелекома» Михаилом Осеевским узнали «Известия».

По прогнозам главы «Ростелекома», в 2030-м этот показатель должен достичь 97% домохозяйств. Для этого компания продолжает развивать сети оптических каналов: за 2022-й их было проложено свыше 77 тыс. км, что дало возможность подключить более 900 тыс. квартир и домов.

Продолжается реализация проекта «Устранение цифрового неравенства», который предполагает обеспечение связью небольших населенных пунктов. Компания завершила масштабный проект развития магистральной инфраструктуры на Дальнем Востоке. В частности, был проложен подводный кабель (более 2 тыс. км) с Камчатки на Чукотку. И уже сейчас, по словам собеседника президента, жители Чукотки могут пользоваться услугами того же качества и по тем же ценам, что и в других дальневосточных регионах.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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