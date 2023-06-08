Энергетики сообщили о досрочном завершении гидравлических испытаний теплосетей на Синюшиной горе

Горячую воду в домах иркутян на Маршала Конева и бульваре Рябикова дадут на четыре дня раньше намеченного срока. Следующий этап испытаний тепловых сетей в Свердловском районе Иркутска пройдёт с 13 по 23 июня.

Специалисты «Байкальской энергетической компании» досрочно завершили испытания тепловых сетей в микрорайоне Синюшина гора. В части Свердловского и Октябрьского округов города работы в рамках второго этапа испытаний продолжатся до 9 июня. Всего специалисты проверят 125 километров тепловых сетей.

6 июня в соответствии с графиком завершены гидравлические испытания в части Ленинского округа. Энергетики Участка тепловых сетей испытали повышенным давлением 90 километров коммуникаций и уже исправили большую часть выявленных дефектов.

Гидравлические испытания тепловых сетей в Иркутске традиционно стартуют после завершения отопительного сезона. Они позволяют своевременно выявить и устранить все замечания в летний период и подготовить сети к предстоящей зиме.

Для проведения этих работ требуется на 10-14 дней ограничить горячее водоснабжение. Как пояснили специалисты, в первой день испытаний управляющие компании перекрывают горячую воду в подвалах домов, отключают внутридомовые системы от тепловых сетей. От 9 часов до суток занимает охлаждение теплоносителя, еще сутки необходимы для отключения оборудования. После этого начинаются непосредственно испытания: с помощью опрессовочных насосов и передвижной установки в тепловые сети подается вода с повышенным давлением. В процессе специалисты следят за показаниями приборов и сразу видят где проявили себя дефекты.

Сроки их устранения зависят от разных факторов, зачастую на эти работы может уходить значительная часть периода испытаний. Еще сутки требуются для того, чтобы температурный и гидравлический режим теплосетей восстановился до нормального. После завершения испытаний в управляющие компании направляется информация о необходимости включения внутридомовых систем.

Следующий этап испытаний тепловых сетей пройдет в Иркутске с 13 по 23 июня в Свердловском районе от улицы Маяковского до улицы Лермонтова, а также в Первомайском, Университетском, Луговом и поселке Маркова.

Информация об отключениях, ремонте и испытаниях размещена в аккаунтах Оператора тепловых сетей в социальных сетях. Также узнать информацию можно на сайте Иркутскэнергосбыта