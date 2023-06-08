Определены правила запуска дронов в российских городах

Запуск БПЛА предлагается разрешить над населенными пунктами на высоте менее 150 метров и в специальных зонах – их должен установить Минтранс. Об этом сообщают «Известия».

Министерство предлагает разрешить запуски беспилотных воздушных судов (БВС) над населенными пунктами, но только на высотах до 150 м от земной или водной поверхности, в прямой видимости от внешнего пилота и в специальных зонах полетов дронов. Эти области должен будет устанавливать сам Минтранс по представлению органов местного самоуправления и исполнительных органов городов федерального значения – Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, следует из проекта документа.

При этом для организации таких полетов, если они осуществляются на дронах массой до 30 кг и в пределах прямой видимости, подавать план их перемещения больше не потребуется.

Сейчас же при нахождении в границах муниципальных образований требуются и подача плана полета, и согласование органов местного самоуправления, получить которое очень затруднительно, напомнил руководитель Ассоциации малых авиапредприятий Дмитрий Куликов.

Если полет нужно провести вне установленной зоны для беспилотников или на высотах свыше 150 м, то дрон должен быть обеспечен постоянной двухсторонней радиосвязью с органом аэронавигации (Госкорпорация по ОрВД).