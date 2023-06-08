В мае бюджет России был сведен с небольшим профицитом

По предварительным данным Минфина, объем доходов федерального бюджета в январе-мае 2023 года составил 9 818 млрд руб. (-19% (г/г)), объем расходов – 13 229 млрд руб. (+27% (г/г)), дефицит бюджета за 5 месяцев 2023 года незначительно сократился с апрельского уровня 3,4 трлн руб., по-прежнему существенно превышая плановый годовой показатель 2,9 трлн руб., заложенный в бюджет этого года. При этом, по оценкам на основе данных Минфина, в мае бюджет был сведен с незначительным профицитом (+13 млрд руб.) после апрельского дефицита, превысившего 1 трлн руб. Этому способствовало замедление динамики расходов (по нашим оценкам, в мае расходы составили около 2 трлн руб., минимальное месячное значение с начала этого года), отмечает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам»:

– Доходная часть бюджета по-прежнему существенно отстает от базы соответствующего периода прошлого года из-за сократившихся почти на 50% нефтегазовых доходов (5М23 (г/г)). Минфин объясняет это «высокой базой сравнения прошлого года, снижением котировок цен на нефть марки Юралс и сокращением объемов экспорта природного газа». В мае, по информации, опубликованной Минфином днем ранее, нефтегазовые доходы сократились на 35,6% (г/г) и оказались на 101 млрд руб. ниже базового месячного уровня (оценка Минфина за месяц на основе годового базового уровня 8 трлн руб..) и на 30,6 млрд руб. ниже ожиданий Минфина. Впрочем, Минфин надеется, что уточнение механизма определения налоговой базы нефтяных налогов и сокращение соответствующих ценовых дисконтов будут содействовать дальнейшему восстановлению налоговых поступлений от нефтяного сектора в течение года – особенно во II полугодии. Судя по сообщениям СМИ, среди обсуждаемых мер – сокращение выплат нефтяным компаниям по демпферу и дополнительное сокращение максимального дисконта цены Urals к Brent для целей налогообложения (в соответствии с уже введенными изменениями, он постепенно сокращается с апреля по июнь и фиксируется с июля на уровне $25/барр.). Рыночный дисконт цены Urals к Brent в последнее время имеет тенденцию к сокращению – как следует из данных Минфина, в мае он сократился примерно до $22/барр. по сравнению с $34-35/барр. в январе-феврале. Однако выход на плановые 8,9 трлн руб. нефтегазовых доходов по итогам года представляется сейчас весьма проблематичным.