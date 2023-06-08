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Выбрасывать одежду в мусорные баки хотят запретить в России

Такую инициативу Российский экологический оператор (РЭО) обсуждает с Минприроды и бизнесом. Об этом узнали «Известия».

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РЭО предлагает поэтапно отказаться от выброса старой одежды в контейнеры для обычных твердых коммунальных отходов (ТКО). Вместо этого оператор считает нужным установить специальные боксы и фандоматы в рознице. Причем появиться они должны в тех торговых сетях, которые продают одежду и обувь.

Такой сценарий позволит перерабатывать текстиль. Сейчас вещи и обувь попадают на полигоны, их невозможно вычленить из общего потока мусора и переработать, уточнили в РЭО.

Оператор предполагает, что такие контейнеры будут устанавливать некоммерческие организации – например, фонды по сбору и переработке одежды либо организации, которые помогают нуждающимся. Торговля лишь выделит место под них. В будущем подход может измениться: люди, сдающие вещи, смогут получать за это бонусы, например скидки в магазинах.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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