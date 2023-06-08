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Завод по производству дверей в Иркутске получил муниципальную поддержку

Заводу по производству межкомнатных дверей окажут поддержку в виде льготных условий пользования землей. Такое решение приняли на заседании комиссии по инвестиционной деятельности при мэре.

В конце прошлого года бизнес-проект по созданию завода по изготовлению дверей получил статус масштабного инвестиционного. Его реализацию сопровождает Корпорация развития Иркутской области.

Запуск производства позволит создать на территории города более 50 новых рабочих мест. Предполагается, что в течение срока реализации проекта в муниципальный бюджет поступит свыше 22 миллионов рублей налоговых платежей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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