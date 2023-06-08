Продлить День России отгулами и отпусками планируют 14% иркутян

14% трудоустроенных иркутян планируют отдыхать дольше за счет отпусков и отгулов, присоединенных к 12 июня. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители работающего экономически активного населения из города.

14% опрошенных поделились планами продлить июньский отпуск за счет дней, присоединенных ко Дню России. 69% иркутян не будут брать дополнительные дни отдыха до либо после 12 июня.

Женщины планируют брать отпуска и отгулы на 12 июня чаще мужчин (18 и 10% соответственно). Больше всего же тех, кто будет продлевать отдых, — среди респондентов с доходом от 50 до 80 тыс. руб. в месяц (17%).