Новости

Продлить День России отгулами и отпусками планируют 14% иркутян

Читайте также:

600 тыс. туристов посетят Иркутскую область в летний сезон
7 июня 2023
На курорте Сбера «Манжерок» открылся самый большой в Сибири 5-звёздочный отель премиум-класса
7 июня 2023

14% трудоустроенных иркутян планируют отдыхать дольше за счет отпусков и отгулов, присоединенных к 12 июня. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители работающего экономически активного населения из города.

14% опрошенных поделились планами продлить июньский отпуск за счет дней, присоединенных ко Дню России. 69% иркутян не будут брать дополнительные дни отдыха до либо после 12 июня.

Женщины планируют брать отпуска и отгулы на 12 июня чаще мужчин (18 и 10% соответственно). Больше всего же тех, кто будет продлевать отдых, — среди респондентов с доходом от 50 до 80 тыс. руб. в месяц (17%).


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Туризм 2023, последние новости":
Все материалы сюжета (808)


Реклама на сайте

Туризм 2023, последние новости
«Листвянка – это топ, куда еще ехать?!» Даниил Марышкин – об особенностях организации вип-туров
Деловой туризм в Иркутской области: что не так?
Магнит для туристов. Анатолий Казакевич – о развитии турбизнеса на Байкале
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес