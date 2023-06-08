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Банк «Открытие» запустил для бизнеса прямые платежи в индийских рупиях

В «Бизнес-портал» – интернет-банк для малого и среднего бизнеса – добавлены новые сервисы. Теперь клиенты могут расплачиваться с контрагентами в индийских рупиях.

Клиентам банка «Открытие», ведущим внешнеэкономическую деятельность, стали доступны прямые валютные платежи контрагентам-нерезидентам в индийских рупиях. Рупии для расчетов можно выбрать в форме платежа в иностранной валюте. При заполнении валютного перевода в индийских рупиях банк автоматически проверяет корректность полей на соответствие требованиям индийского регулятора и дает подробную подсказку, как снизить риски возврата средств.

Покупка INR будет доступна клиентам после открытия дополнительного счета в индийских рупиях – это можно сделать дистанционно. При обмене валюты курс будет включать комиссию за операцию.

«Открытие» стал одним из первых банков, предоставивших бизнесу возможность проводить платежи в индийских рупиях. Развитие расчетов в национальных валютах поможет бизнесу приобрести новые международные связи.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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