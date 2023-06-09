Вышла в свет Газета Дело за июнь 2023 года

Основная тема, которой посвящён этот выпуск, – возможности и перспективы малого и среднего бизнеса в сотрудничестве с большими компаниями и корпорациями, плюс успешные кейсы, реализованные предпринимателями Иркутской области. Кроме этого в номере – о тонкостях юридического бизнеса, анализ ситуации на фондовом рынке от профессиональных участников рынка и перспективные направления туристической сферы в 2023 году, а также новости компаний и рынка недвижимости.

Витрина территории: от Байкала до Аляски. Анатолий Казакевич – о том, как история помогает создавать уникальный турпродукт «Иркутск надо позиционировать как центр востока России и не только реанимировать его былое величие и значение, но и развивать территорию»,– уверен известный предприниматель, путешественник и общественный деятель Анатолий Казакевич, который последовательно занимается этим много лет. Перед скорым открытием парк-отеля «Байкал-Аляска» – одного из масштабных проектов, нацеленных на популяризацию нашего региона, Анатолий рассказал Газете Дело о концепции проекта и преимуществах парк-отеля, дизайнерском креативе и необычном подходе к организации туризма на Байкале, а также о своих стратегических целях на ближайшие 10-15 лет. «В бизнесе важно рисковать. Но – с умом». 10 цитат бизнес-адвоката Владимира Рябенко «Мы видим свет в конце тоннеля, а если не видим – прорубаем тоннель», – с таким подходом адвокат Владимир Рябенко и его партнеры уже 25 лет защищают интересы бизнеса в 27 регионах России – от Москвы до Владивостока. О репутации, работе на результат, столичных амбициях и умении рисковать – в нашем материале. «Мы видим свет в конце тоннеля, а если не видим – прорубаем тоннель», – с таким подходом адвокат Владимир Рябенко и его партнеры уже 25 лет защищают интересы бизнеса в 27 регионах России – от Москвы до Владивостока. О репутации, работе на результат, столичных амбициях и умении рисковать – в нашем материале. В одной лодке. Как создать симбиоз малого и крупного бизнеса Крупные компании ждут, когда к ним за заказами обратятся представители малого и среднего бизнеса, а те в свою очередь жалуются на отсутствие инициативы со стороны корпораций. Казалось бы, все хотят и готовы сотрудничать, но случаев удачного партнерства не так много. Что не так? Тему взаимодействия 26 мая, в День российского предпринимательства, обсудили на форуме «Бизнес в условиях современности», который организовали Центр «Мой Бизнес» и Иркутское отделение «Опоры России» при поддержке правительства региона.

«Деньги – сильный инструмент». Какие кредитные возможности есть у бизнеса Займы, кредиты, лизинг… Предприниматель должен уметь пользоваться всеми доступными кредитными возможностями. Такое мнение озвучил один из бизнесменов – участников дискуссии, организованной Центром «Мой бизнес», на которой присутствовали основные партнеры Центра. При соблюдении всех правил заемные деньги – это сильный инструмент, который дает серьезный толчок развитию компании. Займы, кредиты, лизинг… Предприниматель должен уметь пользоваться всеми доступными кредитными возможностями. Такое мнение озвучил один из бизнесменов – участников дискуссии, организованной Центром «Мой бизнес», на которой присутствовали основные партнеры Центра. При соблюдении всех правил заемные деньги – это сильный инструмент, который дает серьезный толчок развитию компании.

Магнит для туристов Эксперты обсудили развитие турбизнеса на Байкале В День российского предпринимательства эксперты туристического рынка собрались за круглым столом, чтобы обсудить точки притяжения и перспективы развития отрасли в регионе. Встречу организовал Центр «Мой бизнес». Как отметила его директор и внештатный советник губернатора Иркутской области по туризму Диляра Окладникова, интерес россиян к внутреннему туризму, и в частности к Байкалу, готовы поддержать и на региональном, и на федеральном уровне. В День российского предпринимательства эксперты туристического рынка собрались за круглым столом, чтобы обсудить точки притяжения и перспективы развития отрасли в регионе. Встречу организовал Центр «Мой бизнес». Как отметила его директор и внештатный советник губернатора Иркутской области по туризму Диляра Окладникова, интерес россиян к внутреннему туризму, и в частности к Байкалу, готовы поддержать и на региональном, и на федеральном уровне.

Новая улица коттеджей, выполненных в современном архитектурном стиле, – необычных, ярких, «не прямоугольных» – появится в ближайшие годы в загородном поселке «Идиллия Эстейт» на Байкальском тракте. Спрос на по-настоящему индивидуальные дома в Иркутске есть, говорит руководитель проекта Дмитрий Кожуховский. «В начале года мы выставили два коттеджа в новой концепции на продажу, и первый – «белый» – дом уже нашел своего владельца». Ко второму – более просторному «черному» – покупатели тоже проявляют большой интерес. Об особенностях коттеджей и дальнейших планах девелопера – в нашем материале.

Надёжный в платежах – надёжный в бизнесе. Иркутскэнергосбыт подвёл итоги конкурса среди корпоративных клиентов Конкурс «Надежный партнер» прошел в Иркутской области впервые. 4 мая Иркутскэнергосбыт (входит в Эн+) наградил самых надежных корпоративных клиентов, которые исправно оплачивают электро и теплоэнергию и не отклоняются от договорных условий. О том, как электронные сервисы Иркутскэнергосбыта помогли малому бизнесу уйти от путаницы в платежах и почему ситуации, когда бухгалтер мог полдня сверять документы, остались в прошлом, рассказали победители конкурса. Конкурс «Надежный партнер» прошел в Иркутской области впервые. 4 мая Иркутскэнергосбыт (входит в Эн+) наградил самых надежных корпоративных клиентов, которые исправно оплачивают электро и теплоэнергию и не отклоняются от договорных условий. О том, как электронные сервисы Иркутскэнергосбыта помогли малому бизнесу уйти от путаницы в платежах и почему ситуации, когда бухгалтер мог полдня сверять документы, остались в прошлом, рассказали победители конкурса.

Новому времени – новый босс. О перезагрузке бизнеса говорили в Иркутске «Новые времена, новые правила, новые лидеры» – под таким девизом 23 мая в Иркутске прошел бизнес-интенсив «Новый босс». Как вдохновить команду, как заработать первый миллион, как выйти на внешнеэкономический рынок – об этом и многом другом говорили спикеры: успешные предприниматели, банкиры, на счету которых не один десяток успешных реализованных проектов. Газета Дело записала несколько ярких историй. «Новые времена, новые правила, новые лидеры» – под таким девизом 23 мая в Иркутске прошел бизнес-интенсив «Новый босс». Как вдохновить команду, как заработать первый миллион, как выйти на внешнеэкономический рынок – об этом и многом другом говорили спикеры: успешные предприниматели, банкиры, на счету которых не один десяток успешных реализованных проектов. Газета Дело записала несколько ярких историй. «Это основной источник прибыли». Гомбо Зориктуев – о ценности бренда для бизнеса Хороший бренд – залог успеха бизнеса, но за любым, даже хорошим, брендом надо ухаживать, считает известный бренд-технолог Гомбо Зориктуев. О том, как правильно подобранный бренд может помочь бизнесу выйти на федеральный уровень, сколько стоит сделать бренд, он рассказал участникам бизнес-интенсива «Новый боcc» в Иркутске. Хороший бренд – залог успеха бизнеса, но за любым, даже хорошим, брендом надо ухаживать, считает известный бренд-технолог Гомбо Зориктуев. О том, как правильно подобранный бренд может помочь бизнесу выйти на федеральный уровень, сколько стоит сделать бренд, он рассказал участникам бизнес-интенсива «Новый боcc» в Иркутске.

Евгений Бакуров: «Моя задача – стать причиной успеха других людей» Драматичных историй в жизни Евгения Бакурова, бизнесмена и политика, – огромное множество. Кажется, что чем больше он теряет, тем быстрее находит новые способы заработать. И выходит из, казалось бы, безвыходной ситуации. Человек может все, уверен Евгений, главное – сохранять правильный внутренний настрой и работать с профессионалами. Драматичных историй в жизни Евгения Бакурова, бизнесмена и политика, – огромное множество. Кажется, что чем больше он теряет, тем быстрее находит новые способы заработать. И выходит из, казалось бы, безвыходной ситуации. Человек может все, уверен Евгений, главное – сохранять правильный внутренний настрой и работать с профессионалами.

Сбыт и кадры. Диляра Окладникова – о ключевых проблемах бизнеса Кадры, сбыт и маркетинг – вот топ проблем иркутских предпринимателей. О запросах компаний и о том, как Центр «Мой бизнес» помогает в преодолении трудностей, рассказала директор Центра «Мой бизнес», внештатный советник губернатора Иркутской области по туризму Диляра Окладникова. Кадры, сбыт и маркетинг – вот топ проблем иркутских предпринимателей. О запросах компаний и о том, как Центр «Мой бизнес» помогает в преодолении трудностей, рассказала директор Центра «Мой бизнес», внештатный советник губернатора Иркутской области по туризму Диляра Окладникова.

«Знания приходят через опыт». Как развивать бизнес в кризис «Японцы говорят: если у вас не случилось кризиса, который сложно пережить, купите эти впечатления за большие деньги. Мудрые люди понимают, что знания приходят именно через опыт», – говорит Олеся Семенова. В разгар пандемии иркутянка удалила из окружения всех скептиков и пессимистов и открыла новый бизнес. Сегодня Олеся руководит консалтинговой компанией, клиникой эстетической медицины Lamare и гостевым домом «SOVA» в Листвянке. Одним из главных антикризисных трендов предпринимательница считает коллаборацию. И организованный региональным бизнесом интенсив «Новый босс», на котором Олеся рассказала свою историю, – отличное тому подтверждение.

Инженерные вызовы на старте проекта, обусловленные стеснённостью строительной площадки и близостью к реке Ангаре, успешно преодолены.

Иркутянка и питерец взяли «серебро» на международной премии A' Design Award в Италии Жюри A' Design Award & Competition, международной премии в области дизайна, объявило итоги конкурса 2022-2023. Серебро в категории «Промышленный дизайн» получило кресло «Шунал», созданное творческой коллаборацией S&X Design. Это профессиональный союз иркутского event-технолога и креативного продюсера Ксении Пономаревой и предметного и промышленного дизайнера из Санкт-Петербурга Михаила Чистякова. Жители Иркутской области чаще других сибиряков получают детские выплаты на карты ВТБ С начала года более 30 тысяч жителей Сибири получили различные виды детских социальных выплат на карты ВТБ. По сравнению с прошлым годом, общее количество получателей социальных выплат на карты ВТБ в Сибири выросло на 35%. Жители Иркутской области - самые активные владельцы социальных пособий в Сибирском федеральном округе: больше всего получателей живут в Приангарье.

ИНК определила победителей грантового конкурса «Район моей мечты-2023» Иркутская нефтяная компания подвела итоги грантового конкурса «Район моей мечты-2023». Поддержку получит шесть проектов из Усть-Кута, Усть-Кутского и Катангского районов. ИркАЗ в тройке лучших предприятий Приангарья Коллектив Иркутского алюминиевого завода наградили за победу в номинации «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы» областного конкурса.

Россельхозбанк поздравил ИрГАУ с днем университета Иркутский региональный филиал Россельхозбанка , принял участие в традиционном празднике Иркутского государственного аграрного университета имени А. А. Ежевского (ИрГАУ) – дне университета. Директор регионального филиала РСХБ Наталья Баркова отметила большую заинтересованность в качественной подготовке студентов и профессионализм коллектива университета, вовлеченность в образовательный процесс, умение добиваться высоких целей и значимых для области результатов. Иркутский региональный филиал Россельхозбанка , принял участие в традиционном празднике Иркутского государственного аграрного университета имени А. А. Ежевского (ИрГАУ) – дне университета. Директор регионального филиала РСХБ Наталья Баркова отметила большую заинтересованность в качественной подготовке студентов и профессионализм коллектива университета, вовлеченность в образовательный процесс, умение добиваться высоких целей и значимых для области результатов.

Сбер и Иркутский художественный музей организовали мастер-классы по рисованию для пациентов Иркутской областной детской больницы Иркутское отделение Сбербанка и Иркутский областной художественный музей имени В.П. Сукачева организовали мастер-классы по рисованию для пациентов Иркутской государственной областной детской клинической больницы. Иркутское отделение Сбербанка и Иркутский областной художественный музей имени В.П. Сукачева организовали мастер-классы по рисованию для пациентов Иркутской государственной областной детской клинической больницы.