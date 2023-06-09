Вышла в свет Газета Дело за июнь 2023 года

Основная тема, которой посвящён этот выпуск, – возможности и перспективы малого и среднего бизнеса в сотрудничестве с большими компаниями и корпорациями, плюс успешные кейсы, реализованные предпринимателями Иркутской области. Кроме этого в номере – о тонкостях юридического бизнеса, анализ ситуации на фондовом рынке от профессиональных участников рынка и перспективные направления туристической сферы в 2023 году, а также новости компаний и рынка недвижимости.
Витрина территории: от Байкала до Аляски. Анатолий Казакевич – о том, как история помогает создавать уникальный турпродукт
«Иркутск надо позиционировать как центр востока России и не только реанимировать его былое величие и значение, но и развивать территорию»,– уверен известный предприниматель, путешественник и общественный деятель Анатолий Казакевич, который последовательно занимается этим много лет. Перед скорым открытием парк-отеля «Байкал-Аляска» – одного из масштабных проектов, нацеленных на популяризацию нашего региона, Анатолий рассказал Газете Дело о концепции проекта и преимуществах парк-отеля, дизайнерском креативе и необычном подходе к организации туризма на Байкале, а также о своих стратегических целях на ближайшие 10-15 лет.
«В бизнесе важно рисковать. Но – с умом». 10 цитат бизнес-адвоката Владимира Рябенко«Мы видим свет в конце тоннеля, а если не видим – прорубаем тоннель», – с таким подходом адвокат Владимир Рябенко и его партнеры уже 25 лет защищают интересы бизнеса в 27 регионах России – от Москвы до Владивостока. О репутации, работе на результат, столичных амбициях и умении рисковать – в нашем материале.
В одной лодке. Как создать симбиоз малого и крупного бизнеса
Крупные компании ждут, когда к ним за заказами обратятся представители малого и среднего бизнеса, а те в свою очередь жалуются на отсутствие инициативы со стороны корпораций. Казалось бы, все хотят и готовы сотрудничать, но случаев удачного партнерства не так много. Что не так? Тему взаимодействия 26 мая, в День российского предпринимательства, обсудили на форуме «Бизнес в условиях современности», который организовали Центр «Мой Бизнес» и Иркутское отделение «Опоры России» при поддержке правительства региона.
«Деньги – сильный инструмент». Какие кредитные возможности есть у бизнесаЗаймы, кредиты, лизинг… Предприниматель должен уметь пользоваться всеми доступными кредитными возможностями. Такое мнение озвучил один из бизнесменов – участников дискуссии, организованной Центром «Мой бизнес», на которой присутствовали основные партнеры Центра. При соблюдении всех правил заемные деньги – это сильный инструмент, который дает серьезный толчок развитию компании.
Магнит для туристов Эксперты обсудили развитие турбизнеса на БайкалеВ День российского предпринимательства эксперты туристического рынка собрались за круглым столом, чтобы обсудить точки притяжения и перспективы развития отрасли в регионе. Встречу организовал Центр «Мой бизнес». Как отметила его директор и внештатный советник губернатора Иркутской области по туризму Диляра Окладникова, интерес россиян к внутреннему туризму, и в частности к Байкалу, готовы поддержать и на региональном, и на федеральном уровне.
«Инвесторы могли удвоить капитал». Эдуард Семёнов, «БКС Мир инвестиций», – о возможностях арбитража и росте рынка
Времена турбулентности, паники и эмоций на фондовом рынке прошли: уже к лету 2022-го инвесторы адаптировались к изменившейся реальности и начали активно пользоваться новыми возможностями, приумножая свои капиталы. А таких возможностей было немало, заявил на круглом столе директор иркутского филиала компании «БКС Мир инвестиций» Эдуард Семёнов.
«Облигации сегодня интереснее акций». Сергей Малых, «Центум», – о замещающих бумагах и рынке физиковДиректор инвестиционной компании «Центум» Сергей Малых считает облигации наиболее интересным активом для частных инвесторов. Последний год для этих бумаг стал по-настоящему «золотым временем». О том, почему замещающие облигации сегодня интереснее акций и каковы перспективы валютного рынка, он рассказал на круглом столе.
«Основная защита – аллокация по классам активов». Эдуард Ряхов, «Открытие Инвестиции», – о диверсификации и валютных качеляхНесмотря на всю привлекательность облигаций, не стоит «складывать все яйца в одну корзину», убежден Эдуард Ряхов, главный менеджер «Открытие Инвестиции» в Иркутске. На круглом столе он рассказал, как диверсификация портфеля помогла клиентам выйти из 2022 года с прибылью и какие инструменты помогают справляться с волатильностью курса валют.
Личный опыт: что делать, когда «финансовая подушка» превращается в «наволочку»
Времена турбулентности, паники и эмоций на фондовом рынке прошли: уже к лету 2022-го инвесторы адаптировались к изменившейся реальности . На фоне относительного политического затишья и дивидендных историй индекс Мосбиржи растёт беспрерывно уже несколько месяцев подряд. Что происходит на фондовом рынке? Наряду с экспертами в круглом столе по инвестициям, организованном порталом SIA.RU и Газетой Дело, приняли участие и практикующие инвесторы. Они рассказали, как выбирают время и инструменты для вложений и что считают лучшим активом в плане доходности.
«Дома из будущего». Дмитрий Кожуховский – о новых коттеджах в «Идиллии Эстейт»
Надёжный в платежах – надёжный в бизнесе. Иркутскэнергосбыт подвёл итоги конкурса среди корпоративных клиентовКонкурс «Надежный партнер» прошел в Иркутской области впервые. 4 мая Иркутскэнергосбыт (входит в Эн+) наградил самых надежных корпоративных клиентов, которые исправно оплачивают электро и теплоэнергию и не отклоняются от договорных условий. О том, как электронные сервисы Иркутскэнергосбыта помогли малому бизнесу уйти от путаницы в платежах и почему ситуации, когда бухгалтер мог полдня сверять документы, остались в прошлом, рассказали победители конкурса.
Новому времени – новый босс. О перезагрузке бизнеса говорили в Иркутске«Новые времена, новые правила, новые лидеры» – под таким девизом 23 мая в Иркутске прошел бизнес-интенсив «Новый босс». Как вдохновить команду, как заработать первый миллион, как выйти на внешнеэкономический рынок – об этом и многом другом говорили спикеры: успешные предприниматели, банкиры, на счету которых не один десяток успешных реализованных проектов. Газета Дело записала несколько ярких историй.
«Это основной источник прибыли». Гомбо Зориктуев – о ценности бренда для бизнесаХороший бренд – залог успеха бизнеса, но за любым, даже хорошим, брендом надо ухаживать, считает известный бренд-технолог Гомбо Зориктуев. О том, как правильно подобранный бренд может помочь бизнесу выйти на федеральный уровень, сколько стоит сделать бренд, он рассказал участникам бизнес-интенсива «Новый боcc» в Иркутске.
Евгений Бакуров: «Моя задача – стать причиной успеха других людей»Драматичных историй в жизни Евгения Бакурова, бизнесмена и политика, – огромное множество. Кажется, что чем больше он теряет, тем быстрее находит новые способы заработать. И выходит из, казалось бы, безвыходной ситуации. Человек может все, уверен Евгений, главное – сохранять правильный внутренний настрой и работать с профессионалами.
Сбыт и кадры. Диляра Окладникова – о ключевых проблемах бизнесаКадры, сбыт и маркетинг – вот топ проблем иркутских предпринимателей. О запросах компаний и о том, как Центр «Мой бизнес» помогает в преодолении трудностей, рассказала директор Центра «Мой бизнес», внештатный советник губернатора Иркутской области по туризму Диляра Окладникова.
«Знания приходят через опыт». Как развивать бизнес в кризис
«Японцы говорят: если у вас не случилось кризиса, который сложно пережить, купите эти впечатления за большие деньги. Мудрые люди понимают, что знания приходят именно через опыт», – говорит Олеся Семенова. В разгар пандемии иркутянка удалила из окружения всех скептиков и пессимистов и открыла новый бизнес. Сегодня Олеся руководит консалтинговой компанией, клиникой эстетической медицины Lamare и гостевым домом «SOVA» в Листвянке. Одним из главных антикризисных трендов предпринимательница считает коллаборацию. И организованный региональным бизнесом интенсив «Новый босс», на котором Олеся рассказала свою историю, – отличное тому подтверждение.
Эн+ приступила к строительству пятого этажа своего офиса в Иркутске
Инженерные вызовы на старте проекта, обусловленные стеснённостью строительной площадки и близостью к реке Ангаре, успешно преодолены.
Иркутянка и питерец взяли «серебро» на международной премии A' Design Award в Италии
Жюри A' Design Award & Competition, международной премии в области дизайна, объявило итоги конкурса 2022-2023. Серебро в категории «Промышленный дизайн» получило кресло «Шунал», созданное творческой коллаборацией S&X Design. Это профессиональный союз иркутского event-технолога и креативного продюсера Ксении Пономаревой и предметного и промышленного дизайнера из Санкт-Петербурга Михаила Чистякова.
Жители Иркутской области чаще других сибиряков получают детские выплаты на карты ВТБ
С начала года более 30 тысяч жителей Сибири получили различные виды детских социальных выплат на карты ВТБ. По сравнению с прошлым годом, общее количество получателей социальных выплат на карты ВТБ в Сибири выросло на 35%. Жители Иркутской области - самые активные владельцы социальных пособий в Сибирском федеральном округе: больше всего получателей живут в Приангарье.
ИНК определила победителей грантового конкурса «Район моей мечты-2023»
Иркутская нефтяная компания подвела итоги грантового конкурса «Район моей мечты-2023». Поддержку получит шесть проектов из Усть-Кута, Усть-Кутского и Катангского районов.
ИркАЗ в тройке лучших предприятий Приангарья
Коллектив Иркутского алюминиевого завода наградили за победу в номинации «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы» областного конкурса.