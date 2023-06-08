Замминистра обороны РФ посетил стройплощадку иркутского Суворовского училища

Строительство Иркутского суворовского военного училища ведется на нескольких площадках одновременно. На объекте задействовано более 900 сотрудников публично-правовой «Военно-строительной компании» Минобороны России (ВСК) и 67 единиц техники. Ход работ проинспектировали заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов и губернатор Игорь Кобзев. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Строители выполняют серию работ в основном историческом корпусе, в том числе по внутренней отделке и наружной штукатурке по всему периметру здания. Построены три этажа спального корпуса будущего училища, уложена кровля и выполнено остекление. Ведутся работы над созданием новой столовой, в пешем манеже – отдельно стоящем корпусе, в котором разместятся спортзалы и классы допобразования, специалисты усиливают несущие конструкции, реставрируют исторические элементы постройки. Идет вертикальная планировка грунта для устройства уличного спортивного ядра.

Ведется монтаж всех наружных инженерных коммуникаций, благоустройство территории: военные строители бетонируют дороги, полностью сделан плац.

В ходе визита на территорию выбывшего ИВВАИУ Тимур Иванов и Игорь Кобзев посетили площадку, на которой планируется создать новый военный госпиталь на 150 койко-мест.

– Мы определились по некоторым моментам с точки зрения нахождения суворовцев в зоне проживания, обучения, санитарной зоне. В выполнении важной задачи – открыть училище в сентябре – задействовано большое количество людей. Мы идем в плане. И также обсудили создание на существующей площадке будущего военного госпиталя на 150 мест. Договорились, что под него готовы предоставить участок площадью 5 гектаров. Сейчас идет целевая подготовка инженерно-технических мероприятий. Понимание этого вопроса есть, работаем дальше. Возможно, уже осенью будут решения по демонтажу существующих зданий и строительству новых корпусов. Это будет правильное решение с точки зрения помощи ветеранам, которым необходимы реабилитация и лечение. Таким образом, вместо хаотичной застройки здесь будет социально важный объект, – сказал Игорь Кобзев.

Напомним, что образовательное учреждение станет первым Суворовским училищем в Сибирском федеральном округе. Его создание поддержали президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель Правительства России Михаил Мишустин. Учебное заведение возводят на территории бывшего Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища (ИВВАИУ).