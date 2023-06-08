Ипотека от АТБ в ТОПе «индекса честности»

Азиатско-Тихоокеанский банк вошёл в «зеленую» зону индекса честности и получил 8,5 баллов из 9,6 возможных.

Аналитический центр Банки.ру проанализировал условия ипотечных жилищных кредитов 83 банков, представленных на официальных сайтах. Редакция оценила уровень прозрачности, доступности и открытости информации и присвоила Азиатско-Тихоокеанскому банку высокие баллы «честности».

При расчете индекса учитывались несколько критериев: условия кредитования, обязательные к публикации на официальных сайтах банков, требования банка к заёмщику, а также уровень сервиса в части доведения до потенциальных заёмщиков условий ипотечных жилищных кредитов.

АТБ предоставляет полную информацию по кредитным продуктам, сотрудники банка всегда готовы помочь и проконсультировать по выбору наиболее оптимальных условий по ипотеке.

Клиенты могут воспользоваться онлайн-калькулятором АТБ и самостоятельно рассчитать стоимость ипотечных программ.

Азиатско-Тихоокеанский банк предлагает несколько вариантов ипотечных кредитов со ставкой от 1,5%: дальневосточная ипотека, кредиты на приобретение квартиры на этапе строительства или готового жилья, кредит под залог недвижимости. Максимальная сумма – до 30 млн рублей, срок – до 30 лет.

При оформлении заявки на сайте АТБ можно получить скидку на ставку 0,4%.