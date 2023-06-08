Кредитная карта «180 дней без %» в лидерах лучших карт для снятия наличных

Финансовый маркетплейс Сравни.ру подготовил топ-8 кредитных карт с бесплатным снятием наличных в июне 2023 года. Второе место заняла кредитная карта «180 дней без %» Азиатско-Тихоокеанского банка.

При составлении рейтинга редакция отталкивалась от льготного периода для снятия наличных, наличия комиссии за эту операцию и платы за выпуск и обслуживание карты.

Кредитная карта «180 дней без %» от АТБ имеет длинный возобновляемый беспроцентный период, который действует на все операции: снятие наличных, оплату покупок и переводы. Обслуживание по карте бесплатное.

В первые 15 календарных дней можно снять любую сумму без комиссии, а далее – до 30 000 рублей в месяц. Кредитный лимит по карте – от 300 000 до 700 000 рублей.

Если вносить минимальный ежемесячный платеж и погасить задолженность полностью до окончания беспроцентного периода, то проценты платить не придётся. После полного погашения задолженности беспроцентным периодом можно пользоваться снова на аналогичных условиях.

Кроме этого, расплачиваясь кредитной картой, можно заработать: кэшбэк с любых покупок составляет 1,5% без ограничений по максимальной сумме.

Оформить кредитную карту «180 дней без %» можно до 23 июня 2023 года. Предложение действует для клиентов, не имеющих «Универсальной» карты АТБ или закрывших её 6 месяцев назад и более.