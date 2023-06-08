Альфа-Банк открыл набор на оплачиваемые стажировки

Альфа-Банк открыл набор студентов, магистрантов и выпускников вузов на юбилейную — 10-ю — оплачиваемую стажировку «I Choose Alfa».

В этом году в банке открыты 10 направлений стажировок. Среди них — Data Science, IT, кибербезопасность, управление проектами, маркетинг, комплаенс и HR.

В зависимости от программы стажировки проходят офлайн и онлайн в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и других городах России.

Чтобы стать стажером в Альфе, нужно податьзаявку до 1 июля и решить тестовый кейс. Дата собеседования подбирается индивидуально под кандидата, в соответствии с прохождением этапов отбора. Стажировка проходит от 3 до 6 месяцев. Лучших банк возьмёт на постоянную работу.

«В этом году Альфа-Банк отмечает юбилей программы „I Choose Alfa“. Гордимся, что уже 10 лет устраиваем самых талантливых студентов на стажировку. Сотни стажёров ежегодно остаются в нашей команде и продолжают строить будущее финансовой индустрии вместе с нами», — отметил HR-директор Альфа-Банка Марат Исмагулов.

Программа «I Choose Alfa» существует с 2013 года и набирает студентов уже 10 лет. В 2022 году более 80% стажёров остались в команде Альфа-Банка.