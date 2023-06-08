Сбер: лесопромышленный комплекс может заместить импорт продукции с годовым объемом более $3 млрд

Российский лесопромышленный комплекс (ЛПК) имеет потенциал к импортозамещению продукции отрасли более 3 млрд долларов в год. 80% продукции приходится на сегмент целлюлозно-бумажной промышленности, на специальные виды бумаг. Об этом рассказала директор проектов Сбербанка Алла Сбитнева, выступая на конференции «Растительные полимеры – новая нефть».



Традиционно российский ЛПК и меры господдержки отрасли были ориентированы на экспорт. Необходимо развернуть вектор развития в сторону импортозамещения и производство продукции будущего спроса.

Сбербанк является ключевым финансовым партнером российского ЛПК. Доля банка в кредитном портфеле отрасли - 40%, в сегменте целлюлозно-бумажной промышленности - 45%. Конференция собрала на своей площадке науку, бизнес, финансовые институты и государство с целью формирования ключевых трендов развития отрасли для удовлетворения внутреннего спроса и роста экспорта.