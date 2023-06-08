Банк «Союз»: оплачивайте подписку «Инго Плюс» в экосистеме Ингорублями

Банк «Союз» сообщил о нововведении, которое сделает использование «Инго Экосистемы» еще более удобным и комфортным — теперь оплатить часть стоимости подписки «Инго Плюс» можно не только за рубли РФ, но и за Ингорубли.

Также клиенты могут подключить функцию рекуррентного платежа – когда автосписание суммы подписки проходит по заранее утвержденному графику.

Сейчас клиенты могут оформить подписку «Инго Плюс», в которой уже объединены все категории: «Дом», «Авто», «Здоровье» и «Путешествия». Подписка дает доступ к выгодным предложениям от партнеров «Инго Экосистемы». Так, пользователи получают повышенный кешбэк до 10%, скидки до 55% на продукты и сервисы, а также возможность приобрести эксклюзивные сертификаты для здоровья, красоты, путешествий, авто и дома.



Партнеры экосистемы — крупные федеральные компании и лидеры розничного рынка. Среди них — сеть клиник «Будь Здоров», Главстрой, The Mashina, Ozon, «Азбука Вкуса», «Спортмастер», «Детский мир», «Лэтуаль», «Золотое Яблоко», Lamoda, отель «Родина» в Сочи и другие.



Благодаря подписке «Инго Плюс» клиенты могут сэкономить от 2 878 рублей в месяц на регулярных тратах.



Банк напоминает, чтобы подключиться к экосистеме, нужно зарегистрироваться на сайте и затем выпустить карту «Ингосстрах Бонус» от банка «Союз».