Льготная ипотека от Примсоцбанка возглавила рейтинг программ с господдержкой

Льготная ипотека от Примсоцбанка возглавила майский рейтинг лучших банковских программ на приобретение квартир в новостройках страны. Рейтинг представлен порталом «Выберу.ру».

Второе место в рейтинге занял продукт с госсподдержкой от Росбанка, а третье – от ДОМ.РФ. В ходе исследования эксперты портала сравнили условия ипотечных программ из линеек российских банков ТОП-100 по объемам розничного кредитования (на 01.02.22г.).

