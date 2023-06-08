Льготная ипотека от Примсоцбанка возглавила рейтинг программ с господдержкой

Льготная ипотека от Примсоцбанка возглавила майский рейтинг лучших банковских программ на приобретение квартир в новостройках страны. Рейтинг представлен порталом «Выберу.ру».
Второе место в рейтинге занял продукт с госсподдержкой от Росбанка, а третье – от ДОМ.РФ. В ходе исследования эксперты портала сравнили условия ипотечных программ из линеек российских банков ТОП-100 по объемам розничного кредитования (на 01.02.22г.).
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8 июня 2023
При составлении рейтинга весомыми переменными являлись величина процентной ставки, размер первоначального взноса, сумма ежемесячных платежей и полная стоимость кредита. В расчет включались коэффициенты, отражающие сумму ипотеки и ее срок. Продукты ранжировались с поправками на дисконт к базовой ставке госпрограммы (8%), условия страхования, наличие скидок (в том числе платная опция для понижения ставки) и преимуществ для зарплатных клиентов. В алгоритме дополнительно учитывался индикатор значимости банка на финансовом рынке.
Для справки: "Выберу.ру" www.vbr.ru – проект IT-компании "DD Planet" – сервис сравнения и подбора банковских, страховых, финансовых и образовательных продуктов, входит в тройку крупнейших финансовых маркетплейсов страны.