Новости

Льготная ипотека от Примсоцбанка возглавила рейтинг программ с господдержкой

Льготная ипотека от Примсоцбанка возглавила майский рейтинг лучших банковских программ на приобретение квартир в новостройках страны. Рейтинг представлен порталом «Выберу.ру».

Второе место в рейтинге занял продукт с госсподдержкой от Росбанка, а третье – от ДОМ.РФ. В ходе исследования эксперты портала сравнили условия ипотечных программ из линеек российских банков ТОП-100 по объемам розничного кредитования (на 01.02.22г.).

Читайте также:

Ипотека от АТБ в ТОПе «индекса честности»
8 июня 2023
Заезжай и живи: квартиры с ремонтом и меблировкой пользуются все большей популярностью
7 июня 2023

При составлении рейтинга весомыми переменными являлись величина процентной ставки, размер первоначального взноса, сумма ежемесячных платежей и полная стоимость кредита. В расчет включались коэффициенты, отражающие сумму ипотеки и ее срок. Продукты ранжировались с поправками на дисконт к базовой ставке госпрограммы (8%), условия страхования, наличие скидок (в том числе платная опция для понижения ставки) и преимуществ для зарплатных клиентов. В алгоритме дополнительно учитывался индикатор значимости банка на финансовом рынке.

Для справки: "Выберу.ру" www.vbr.ru – проект IT-компании "DD Planet" – сервис сравнения и подбора банковских, страховых, финансовых и образовательных продуктов, входит в тройку крупнейших финансовых маркетплейсов страны.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Льготная ипотека 2023, последние новости #ипотека #льготнаяипотека #новостройки #ипотека":
Все материалы сюжета (715)


Реклама на сайте

Туризм 2023, последние новости
Продлить День России отгулами и отпусками планируют 14% иркутян
600 тыс. туристов посетят Иркутскую область в летний сезон
Почти никто из иркутян не готов отдыхать в кредит
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес