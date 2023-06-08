Россияне массово вышли на фондовый рынок

В I квартале 2023 года приток средств составил 285 млрд рублей – максимум за последние полтора года. Такие показатели могут обеспечить рост российских акций сам по себе. Об этом сообщают «Известия».

Согласно опубликованным 6 июня данным Мосбиржи, в мае число физических лиц, имеющих брокерские счета, достигло 25,56 млн человек. Количество счетов превысило 43 млн. В прошлом месяце фондовый рынок пополнился почти на 500 тыс. участников, а число новых счетов немногим недотянуло до миллиона (+955 тыс.).

Инвесторы вложили 107 млрд рублей в российские облигации и принесли 17,9 млрд рублей на рынок акций. Одновременно увеличилось количество индивидуальных инвестиционных счетов – на 61 тыс., до 5,43 млн.

Немного раньше итоги I квартала на фондовом рынке подвел Центробанк. Регулятор отметил увеличение как количества инвесторов, так и объема их вложений. Характерно, что доля российских акций и облигаций в инвестиционном портфеле россиян выросла, а иностранных финансовых инструментов сократилась с 31 до 28%.

Таким образом, можно констатировать, что после некоторого охлаждения в прошлом году интерес россиян к фондовому рынку вновь значительно вырос.