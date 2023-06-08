2 из 3 родителей школьников в Иркутске против отмены домашнего задания

Противниками отмены домашних заданий выступают 2 из 3 родителей школьников в Иркутске. Особенно часто о негативных последствиях подобных мер говорят те, кто окончил школу с медалью. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие родители детей школьного возраста из города.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил отменить домашние задания для школьников. По его мнению, это «мировой опыт», и разгрузка детей и учителей пойдет всем на пользу. Однако 68% родителей не согласны с позицией депутата — они высказались против отмены домашней работы. В комментариях россияне напоминают, что с точки зрения педагогики, домашнее задание — это закрепление материала, изученного в школе, поэтому его отмена негативно скажется на качестве образования. Поддерживает идею В. Даванкова лишь 1 из 6 родителей (15%): они убеждены, что дети должны учиться исключительно в школе, а в свободное время — заниматься спортом и гулять на свежем воздухе.

Сторонников отмены «домашки» чуть больше среди тех родителей, кто в свое время учился в основном на «четверки» (21%) и «тройки» (17%). А число противников подобных мер особенно велико среди закончивших школу с золотой или серебряной медалью (85%). Против изменения сложившейся педагогической практики мужчины возражают чаще женщин (70% против 66%).

Чем старше школьники, тем чаще их родители противятся идее отмены заданий на дом: 22% среди матерей и отцов младшеклассников, 13% среди родителей учеников среднего звена и всего 8% среди родителей обучающихся 10—11 классов.