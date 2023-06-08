Путин поручил разработать требования к локализации производства автомобилей для такси и каршеринга

Законопроект об обязательном уровне локализации компонентов для работающих в такси автомобилей был разработан в Совете Федерации еще в начале года, узнали «Известия».

Локализацию предлагалось измерять в баллах, аналогично норме о допуске автомобилей к участию в госзакупках. Позже глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов подготовил уточняющие поправки по количеству проходных баллов: с 1 января 2024 года не менее 1 тыс. баллов, с 1 января 2026 года не менее 2 тыс. баллов, с 1 января 2028 года не менее 3 тыс. баллов.

Для электромобилей сенатор предложил установить следующие обязательные уровни локализации деталей: с 1 января 2025 года не менее 1 тыс. баллов, с 1 января 2027 года не менее 2 тыс. баллов, с 1 января 2029 года не менее 3 тыс. баллов. Эти требования не касались уже работающих в качестве такси автомобилей и машин дороже 4 млн рублей, используемых для пассажирских перевозок повышенной комфортности.