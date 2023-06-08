546,8 тыс. квадратных метров жилья введено в Иркутской области по итогам пяти месяцев

Этот показатель соответствует плану и превышает данные аналогичного периода прошлого года, сообщил министр строительства региона Александр Галкин.

– В Иркутской области в 2023 году должны ввести не менее 1 млн 250 тысяч квадратных метров жилья, этот показатель сопоставим с данными предыдущего года. По итогам на 1 июня, у нас уже построено более 540 тысяч квадратных метров жилья, что составляет 101,5 % к аналогичному периоду прошлого года. Все работы идут в хорошем темпе, в соответствии с ежемесячным планом ввода жилья, – рассказал Александр Галкин.

Глава регионального минстроя уточнил, в 2023 году Минстроем РФ региону поставлена задача ввести 440 тысяч квадратных метров многоквартирных домов. Эта задача будет выполнена, предполагаемый объем ввода МКД в 2023 году, по данным министерства строительства области, составит 460,7 тысячи квадратных метров. По данным на начало июня, в регионе уже построено 139,6 тысячи квадратных метров МКД.

– Кроме того, в Иркутской области жилищное строительство обеспечено федеральной поддержкой в рамках программы «Стимул». В общей сложности в 2023 году на реализацию мероприятий программы направлено 817 млн рублей, – рассказал Александр Галкин.