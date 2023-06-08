659 зарядных станций для электромобилей установят в России

Сейчас в стране их 4,4 тыс., а требуется не менее 18 тыс. Об этом пишут «Известия».

В 32 российских регионах до конца 2023 года планируется установить 659 быстрых ЭЗС. На сегодняшний день в России зарегистрировано 29,5 тыс. электрокаров, на них приходится 4,4 тыс. зарядных станций – такие данные ведомство привело со ссылкой на сервис 2chargers (карта зарядных станций).

Сейчас нехватка ЭЗС ощущается даже в крупных городах с развитой инфраструктурой, рассказал «Известиям» основатель и гендиректор компании Edison Technologies (производитель ЭЗС) Михаил Крапивной.

– Например, в Москве для комфортного использования электромобилей необходимо иметь 3,4 тыс. станций, в Санкт-Петербурге – 1,8 тыс., – заявил он. – А по всей стране желательно установить не менее 18 тыс. ЭЗС в ближайшие три года.