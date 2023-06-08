День России отпразднуют в Иркутске 12 июня: программа события

Празднование Дня России состоится в Иркутске 12 июня – в честь события в городе организованы различные мероприятия, сообщили в мэрии.

С 11:00 до 14:00 в сквере имени Кирова будет работать выставка «Байкальская ярмарка». В рамках проекта «Иркутский Арбат» мастера и ремесленники представят изделия и сувениры, изготовленные своими руками.

В 14:00 в сквере проведут фестиваль национальных культур: состоятся конкурсы, мастер-классы, спортивные состязания, выставки народной одежды и атрибутики. Посетителей ждет дегустация традиционных блюд.

В 15:00 на площади графа Сперанского начнется торжественный концерт-митинг «Все мы – Россия!».

С 17:00 до 19:00 в конце программы иркутян поздравят арт-группа «Хор Турецкого» и шоу женских голосов «Сопрано», они выступят с программой «Песни России», в которой прозвучат известные композиции нескольких поколений.

На площадках празднования охрану будут обеспечивать сотрудники органов внутренних дел, иных правоохранительных ведомств и волонтеры. Власти рекомендовали воздержаться от передвижения в местах проведения массовых мероприятий на велосипедах, самокатах, скутерах, скейтбордах.

Участникам праздника запрещено проносить крупногабаритные предметы, грузы и запускать беспилотные летательные аппараты.