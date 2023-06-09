Пострадавшим от потопа в Катангском районе Приангарья заплатят 13 млн рублей

Более 13 млн рублей направят из резервного фонда правительства Иркутской области на выплаты людям, которые пострадали от потопа в Катангском районе, сообщили в региональном кабмине.

Деньги получат 393 человека – все они были зарегистрированы на пострадавшей от паводка территории. Указанным лицам заплатят по 10 тыс. рублей в виде единовременной материальной помощи, 17 пострадавшим – по 100 тысяч за полную утрату имущества, 151 человеку – по 50 тысяч за частичную.

В мае этого года во время весеннего половодья в Катангском районе в зону подтопления попало 196 жилых домов в селах Токма, Ика, Подволошино, Преображенка, Ерема, Непа и Бур. Было эвакуировано 68 человек, включая 12 детей.