Жара до +35 градусов прогнозируется 9 июня в Иркутской области

Очень теплая погода ждет жителей Приангарья в пятницу, 9 июня: синоптики спрогнозировали жару до +35 градусов, сообщили в Иркутском УГМС.

«Температура ночью +11,+16 градусов, при прояснении +1,+6 градусов, в верхнеленских, Киренском, северо-восточных районах +4,+9 градусов, в пониженных формах рельефа до 0 градусов, днем +30,+35 градусов, при облачной погоде +20,+25 градусов», – рассказали метеорологи.

В Иркутске ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-восточный ночью 4-9 м/с, днем 6-11 м/с, температура ночью +11,+13 градусов, днем – до +30 градусов.