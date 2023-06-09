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Спрос на персонал в Иркутской области продолжает расти

Служба исследований hh.ru подвела итоги мая на рынке вакансий. За месяц спрос на персонал в Иркутской области вырос еще на 6% (в сравнении с апрелем), по всей Сибири – на 3%. Рост спроса на персонал продолжается в области второй месяц подряд.

Рост спроса «выше рынка» (т.е. более, чем на 6%) в мае произошел на специалистов из сфер «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (+17%), «Транспорт, логистика, перевозки», «Домашний, обслуживающий персонал» (по +9%), «Рабочий персонал», «Автомобильный бизнес» (по +8%), «Безопасность», «Розничная торговля» и «Административный персонал» (по +7%). В то же время было открыто на 11% меньше вакансий, чем в апреле, для специалистов по маркетингу, на 7% - для ИТ-специалистов.

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«В целом, компании-работодатели сейчас чаще отмечают, что сроки найма, как и расходы на подбор, возрастают: привлечение кандидатов становится сложнее и дольше. На этом фоне наиболее правильным подходом для бизнеса будет подбор кандидатов только профессиональным навыкам, так называемый skill-based–подход. Он исключает ограничения по возрасту, полу, социальному статусу и так далее», - комментирует Лилия Эсауленко, руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь.

Всего в мае в Иркутской области было открыто 18,1 тыс. вакансий. Чаще всего это были предложения для специалистов из профессиональных сфер «Рабочий персонал» (28%), «Строительство, недвижимость» (20%), «Производство, сервисное обслуживание» (19%), «Транспорт, логистика, перевозки» (18%) и «Продажи, обслуживание клиентов» (17%).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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