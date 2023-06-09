Объем международных и валютных резервов России снизился

На 1 июня 2023 года объем международных валютных резервов составил $584,175 млрд, а ровно год назад – $587 млрд. Од этом рассказали «Известия».

«Кубышка» в виде резервов набиралась, чтобы обеспечить устойчивость российской финансовой системы, комментирует руководитель направления «Промышленность» Института технологий нефти и газа Ольга Орлова.

– Скорее всего, в планах и было заложено, чтобы этот запас использовать летом. Кстати, на создание прочного баланса направлены и другие действия Минфина – в частности, продажа нефтеюаней на $0,9 млрд, согласованная несколько дней назад.

Международные резервы – это иностранные активы с высокой ликвидностью, которые находятся в распоряжении Центробанка РФ и правительства РФ. Это и запас иностранной валюты, и монетарное золото, и резервная позиция в МВФ. Центробанк перестал скрывать показатели по международным резервам России в конце марта 2023 года. До того почти год информация не публиковалась.