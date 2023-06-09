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5,8 трлн рублей вложили россияне в зарубежные банки

Сбережения россиян на депозитных счетах в банках-нерезидентах к началу мая выросли на 131%. Согласно данным регулятора, за прошедший год их объем увеличился на 3,28 трлн рублей (в эквиваленте), достигнув в совокупности 5,79 трлн. Об этом пишут «Известия».

Этот показатель стал максимальным за всё время публикации Центробанком подобной отчетности – с 2018 года. В аналогичные периоды предыдущих лет вклады в иностранных кредитных организациях увеличивались не столь активно. Так, в мае прошлого года в сопоставлении с таким же периодом 2021-го фиксировался прирост на полмиллиарда рублей. А до этого – с 2018 по 2021 год – в диапазоне 0,3-0,4 трлн рублей.

Только с начала этого года граждане пополнили депозиты в зарубежных кредитных организациях более чем на 1,3 трлн рублей: из них в январе – на 127,4 млрд рублей, в феврале – на 526 млрд, в марте и апреле – на 257 млрд и 395,6 млрд соответственно, следует из данных регулятора.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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