Герман Греф представил главе Правительства РФ решения Сбера для ряда отраслей на выставке «Евразия — наш дом»

На выставке «Евразия — наш дом», приуроченной к председательству России в органах Евразийского экономического союза в 2023 году, Сбер представил на своём стенде инновационные отечественные решения для повышения эффективности здравоохранения, образования и других отраслей экономики. Презентацию собственных решений компании провел глава Сбербанка Герман Греф, в мероприятии приняли участие Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин и главы правительств СНГ.

Международная выставка кооперационных проектов «Евразия — наш дом» проходит с 7 по 9 июня 2023 года в Сочи на территории Парка науки и искусства «Сириус». Она приурочена к заседаниям Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ в рамках председательства Российской Федерации в Евразийском экономическом союзе.

Умный помощник врача «ТОП-3»

Система поддержки принятия врачебных решений — у мный помощник врача «ТОП-3» — создана в 2019 году Сбером и его дочерней компанией СберМедИИ совместно с Правительством Москвы. Она предлагает три наиболее вероятных диагноза на основании симптомов пациента.

«ТОП-3» уже работает во всех взрослых поликлиниках Москвы. Система помогла врачам поставить более 10 млн предварительных диагнозов, а эффективность постановки диагнозов выросла на 7,4%. Благодаря доказанной эффективности и безопасности система «ТОП-3» зарегистрирована в Росздравнадзоре по третьему (самому высокому) классу потенциального риска.

Алгоритм «КТ Лёгких»

В период пандемии в более чем 30 регионах страны использовался алгоритм «КТ Лёгких» для определения ковида. Сейчас он умеет выявлять и другие патологии, включая онкологические заболевания. К примеру, в Областной клинической больнице № 3 Челябинска сервис ретроспективно оценил 261 КТ-исследование и на 68 из них выявил подозрения на онкологию. По итогам верификации 13 случаев злокачественных новообразований были подтверждены врачами.

«Школа 21»

«Школа 21» — школа программирования от Сбера — позволяет кандидатам старше 18 лет, успешно прошедшим отборочные этапы, бесплатно получить востребованную профессию в IT. Обучение проходит офлайн в кампусах школы в Москве, Казани, Новосибирске и Сургуте. В них учится 4100 человек, более 1800 уже прошли или проходят стажировки и успешно трудоустроены в крупнейших IT-компаниях и стартапах страны.

Поступление в «Школу 21» не зависит от предыдущих знаний, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов. Для более чем половины участников участие в проекте — первый опыт программирования. В школе изучают алгоритмы, графику, Unix, Web, мобильную разработку, кибербезопасность, сетевые технологии, Big Data, искусственный интеллект и многое другое.

В «Школе 21» применяется уникальная методика обучения «Равный равному»: без менторов, лекций и оценок — только индивидуальная или коллективная работа над проектами. Каждый сам выстраивает график обучения и двигается по индивидуальной образовательной траектории. Срок обучения зависит от самого участника — обычно от 1,5 (junior-разработчик) до 3 лет (middle-разработчик). Обучение проходит на собственной геймифицированной цифровой платформе.

GigaChat

Глава Сбербанка также продемонстрировал возможности собственной версии мультимодальной нейросети GigaChat, которая может отвечать на вопросы пользователей, поддерживать диалог, писать программный код, создавать тексты и картинки на основе описаний в рамках единого контекста.

Kandinsky 2.1

Нейросеть Сбера Kandinsky 2.1 может за несколько секунд сгенерировать изображения по текстовому описанию на естественном языке. Модель умеет смешивать рисунки, изменять их на основе текста, создавать изображения, похожие на заданное, дорисовывать части картинки и формировать изображение в режиме бесконечного полотна. Модель понимает запросы на 101 языке и умеет создавать картинки в различных стилях. И при создании, и при изменении изображения можно выбирать стиль. Например, стиль Малевича, советских мультфильмов или любой другой — их доступно более 20.

Нейросеть стала одним из самых быстрорастущих сервисов на основе искусственного интеллекта (ИИ) в мире. В апреле ей потребовалось всего 4 дня, чтобы с нуля достичь отметки в 1 млн уникальных пользователей. Это быстрее результата сервиса ChatGPT от OpenAI, которому понадобилось на это 5 дней. За 2 месяца работы в апреле — мае нейросеть сгенерировала почти 70 млн изображений, а число уникальных пользователей превысило 5 млн.

Kandinsky 2.1 — вторая версия нейросети. Первая версия — Kandinsky 2.0 — была обучена на миллиарде пар «текст — изображение», а Kandinsky 2.1 дообучили ещё на 172 млн изображений высокого разрешения. 2 млн из них — отдельная выборка качественных изображений, в которую попали и картинки с текстом и лицами людей. Нейросеть также была усовершенствована за счёт новой обученной модели автоэнкодера, которая используется в том числе в качестве декодера векторных представлений изображений. Это кардинально улучшило генерацию изображений в высоком разрешении (лица, сложные объекты и так далее). Благодаря этому новая модель содержит 3,3 млрд параметров вместо 2 млрд в предыдущей версии.

Kandinsky 2.1 можно использовать для генерации уникального и персонализированного контента в рекламе и маркетинге, SMM, дизайне, при разработке решений в промышленных и креативных индустриях.