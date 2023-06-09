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Названы города России с лучшими отелями

Лучшие по расположению отели находятся в Зеленоградске. Здесь гостям особенно нравится близость многих объектов размещения к морю и набережной, пишут «Известия» со ссылкой на исследование OneTwoTrip.

Следом идут Выборг, также в список вошли объекты размещения Красная Поляна (8,95) и Санкт-Петербург (8,92).

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Наиболее комфортабельные отели также расположены в Зеленоградске. Постояльцы чаще всего упоминают о свежем ремонте, новой мебели в номерах, хорошей шумоизоляции и наличии дополнительных удобств, таких как спа-центр и тренажерный зал. Кроме того, в пятерку попали Калининград, Смоленск, Эсто-Садок и Омск.

Лучшие отели по соотношению цены и качества, по мнению постояльцев, находятся в Смоленске. Не покидает список Зеленоградск. В топе также оказались Калининград, Кострома и Красная Поляна.

Что касается такого показателя, как чистота, то за него самые высокие оценки получили отели Смоленска. Туристам понравились стильные интерьеры отелей, тщательная уборка номеров и удобные кровати. Далее идут Зеленоградск, Калининград, Омск и Кострома.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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