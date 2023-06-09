Российские банки могут вернуться к рекордным результатам 2021 года

Аналитическое управление «Финама» представило инвестиционную стратегию по финансовому сектору. Риски для банков в США по-прежнему остаются значительными. В то же время российские игроки отрасли перешли к уверенному восстановлению после непростого 2022 года. В числе перспективных бумаг финансового сектора в России эксперты выделяют акции ВТБ и Московской биржи. В США и Китае фаворитами стали Visa и China Construction Bank.

В 2023 году давление на акции компаний финансового сектора оказывали банковский кризис в США, а также опасения по поводу глобальной рецессии на фоне высокой инфляции в мире, жесткой ДКП ведущих центробанков и значительных геополитических рисков. Главными аутсайдерами стали ценные бумаги американских банков, которые из-за потрясений в секторе ушли в глубокий минус, где и остаются до сих пор.

Впрочем, результаты американских банков за I квартал указывают на то, что сектор уверенно прошел через потрясения, связанные с банкротством нескольких региональных кредиторов. «Регуляторы оказали сильную поддержку сектору, и опасения по поводу масштабного кризиса несколько улеглись. Многие банки заявили о нормализации ситуации с депозитами. Однако риски для отрасли по-прежнему остаются весьма значительными. Наиболее уязвимы небольшие и средние региональные банки, но и ведущие игроки не обладают абсолютным иммунитетом», — подчеркивают авторы исследования.

В таких условиях эксперты считают привлекательными акции платежных систем. Бизнес таких компаний не подвержен рискам, присущим банкам, поскольку у них на балансе нет депозитов, кредитов или большого объема инвестиций в ценные бумаги, которые могли бы обесцениться. По мнению аналитиков, интерес представляют акции Visa, последняя отчетность которой была достаточно сильной: «Выручка выросла на 11,1% в годовом выражении и составила $7,99 млрд, скорректированный EPS — на 16,8% до $2,09, оба показателя превзошли консенсус-прогнозы. Преимуществами Visa являются устойчивый баланс и способность генерировать высокие денежные потоки, что позволяет направлять значительные средства на выплаты акционерам. Целевая цена по акциям эмитента составляет $275,3, что предполагает потенциал роста 22,2%».

Российский банковский сектор, который в 2022 году испытал сильный удар в результате введенных санкций, фактически вернулся к нормальной работе. Суммарная чистая прибыль российских банков в январе-апреле 2023 года составила 1,1 трлн руб. и кратно превысила результат всего прошлого года. «Без новых шоков в текущем году можно ожидать значительного восстановления прибыли отечественных банков, которая может вернуться к уровню успешного для сектора 2021 года», — отмечается в исследовании.

Аналитики «Финама» ожидают начала восстановления российской экономики в предстоящие кварталы и сохранения устойчивого спроса на финансовые услуги. Инвесторы, планирующие открыть позиции в банковском секторе РФ, могут обратить внимание на акции ВТБ, считают эксперты: «Фундаментальные показатели эмитента улучшаются. Чистая прибыль в I квартале составила рекордные 146 млрд руб., во II квартале она также может превысить 100 млрд руб., а по итогам года — превзойти показатели 2021 года. Проблемой остается слабая капитальная позиция ВТБ, из-за чего он вряд ли сможет возобновить дивидендные выплаты в ближайшие годы. Однако это компенсируется низкими оценочными мультипликаторами акций банка. Потенциал роста бумаг ВТБ составляет 26,1% при целевой цене 0,029 руб.».

Еще один перспективный игрок российского финансового сектора — Московская биржа. Ожидаемое восстановление экономики РФ будет способствовать повышению интереса инвесторов к фондовому рынку, что должно будет помочь дальнейшему росту комиссионных доходов торговой площадки, следует из аналитической заметки. Целевая цена акций эмитента находится на уровне 139,9 руб., что формирует апсайд 14,3%.

Экономика КНР продолжает восстанавливаться после открытия в начале года. Ожидается, что власти Поднебесной в ближайшие месяцы усилят меры фискального и монетарного стимулирования экономики, что может привести к улучшению показателей китайских кредиторов. «В банковском секторе КНР мы отдаем предпочтение акциям China Construction Bank. Акции банка выглядит недорогими по мультипликаторам и обладают высокой дивидендной доходностью. При целевой цене 6,27 HKD потенциал роста бумаг эмитента составляет 22,5%», — заключают эксперты.