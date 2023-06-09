Центробанк сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% – ПСБ

На завтрашнем заседании совета директоров Банка России ключевая ставка будет сохранена на прежнем уровне – 7,5% годовых. Основная причина – статистика по инфляции, которая хоть и показывает некоторое ускорение, но все равно остается близкой к цели регулятора на уровне 4,2-4,6% годовых с учетом сезонности. Об этом рассказал управляющий активами УК ПСБ Георгий Воронков

Безусловно, стоит отметить вчерашние данные по инфляции от Росстата. В период с 30 мая по 5 июня показатель составил 0,21%, что в 3-4 раза выше и ожиданий рынка, и в среднем исторических данных. Однако эту ситуацию нужно наблюдать в развитии, то есть посмотреть статистику следующих недель, а также оценить динамику на месячном, более подробном базисе: статистика за май выйдет уже после заседания ЦБ в пятницу.

«Таким образом, на предстоящем заседании, на наш взгляд, у ЦБ больше аргументов за сохранение ставки. Во втором же полугодии она может быть повышена, потому что проинфляционных факторов сейчас больше, чем дезинфляционных. Думаем, что на конец года ставка будет на уровне 8-8,25%», – заключает эксперт.