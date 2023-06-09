Эн+ строит две электроподстанции в Иркутском районе

Это позволит подключить новых потребителей и улучшить электроснабжение действующих. Модернизация электросетевого комплекса в пригороде Иркутска ведётся активно. В прошлому год энергетики завершили строительство сразу пяти электроподстанций.

Компания Эн+ направила свыше 400 миллионов рублей на строительство двух электроподстанций в Иркутском районе. Новые энергообъекты позволят обеспечить дополнительный прирост мощности, который остро необходим в условиях быстрого развития пригорода Иркутска из-за высоких темпов частного строительства. Потребности в мощностях уже значительно превышают показатели, заложенные в Генеральные планы муниципальных образований. Качество и надежность электроснабжения улучшится более чем у 4,5 тысячи потребителей в нескольких населенных пунктах и СНТ.

В Уриковском муниципальном образовании ведется строительство подстанции «Геологическая», а также примыкающих к ней воздушных линий, общая стоимость проекта составляет около 200 миллионов рублей. Новый центр питания в этом районе позволит не допустить перегруз действующей подстанции «Урик», а также повысить качество и надежность электроснабжения более 2500 потребителей в Усть-Куде, Урике и Грановщине. Запуск подстанции также даст возможность выполнить технологическое присоединение к электросетям новых потребителей, в том числе социальных объектов в этом районе. На объекте специалисты уже приступили к пуско-наладочным работам.

Также энергетики приступили к строительству подстанции «Пирс» в Карлукском муниципальном образовании стоимостью около 250 миллионов рублей. Её ввод в работу позволит обеспечить дополнительную мощность и разгрузить действующую подстанцию. С вводом нового объекта часть нагрузки – это энергообеспечение 2000 потребителей в Карлуке и ряде садоводств -- будет переведена на подстанцию «Столбова», которую запустили в работу весной 2021 года. Первоначально завершение строительства подстанции «Пирс» было запланировано на 2024 год, но энергетики прикладывают все усилия, чтобы завершить работы досрочно. Уже выполнены общестроительные работы . проведена подготовка для установки оборудования.

При строительстве новых подстанций энергетики Эн+ применяет самое современное оборудование и решения. Например, обеспечена автоматическая передача информации и сигналов с подстанции на диспетчерский щит, что дает возможность предотвращения аварий и устранения недочетов в режиме онлайн без привлечения дополнительного персонала.

В 2022 году завершено строительство пяти электроподстанций напряжением от 35 до 110 кВ. Новые центры питания позволили улучшить электроснабжение для десятков тысяч потребителей в Иркутске, Иркутском и Шелеховском районах. Модернизация и развитие электросетевого хозяйства Иркутской области – одна из ключевых задач компании в условиях постоянного роста энергопотребления и нагрузки, в том числе по причине «серого» майнинга. Криптодобыча фактически с промышленной нагрузкой негативно сказывается на состоянии электросетей в бытовом секторе и приводит к их преждевременному износу.