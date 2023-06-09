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Кафе сгорело в Усолье-Сибирском Иркутской области

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Сегодня в 02:18 поступило сообщение о пожаре в кафе «Харбин» на улице Ленина, очевидцы сообщали, что есть угроза рядом стоящему торговому центру «Арго» и жилому дому.

«На момент прибытия спасателей магазин и кафе были закрыты, посетителей не было, огонь полностью охватил кровлю кафе. В связи с плотной застройкой пожару присвоили повышенный ранг сложности. В 3:18 пожар локализовали, а в 4:20 ликвидирован на площади 350 квадратных метров», – сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

В результате происшествия уничтожены здания кафе, торгового центра, хозяйственной постройки и частично повреждена кровля жилого дома, который был вплотную пристроен к кафе.  Пострадавших нет.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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