РУСАЛ передал Братскому перинатальному центру новый аппарат ИВЛ

РУСАЛ передал Братскому перинатальному центру новый аппарат искусственной вентиляции легких. Это универсальный аппарат, который способен обеспечить респираторную поддержку недоношенным детям, а, значит, дает им дополнительный шанс на жизнь и здоровье. Новое оборудование пришло на смену технике, проработавшей в детской реанимации более 20 лет, сообщает ТРК Братск.

- Этот аппарат искусственной вентиляции легких может быть предназначен и для взрослых, и для детей. У нас он адаптирован для новорожденных, - поясняет заведующая отделением реанимации новорожденных Наталья Кудряшова. - Параметры выставляются по весо-ростовым показателям и по диагностируемому заболеванию.

Стоимость аппарата 2,5 миллиона рублей. Он приобретен в рамках программы РУСАЛа по развитию социальной сферы региона, инициированной более 10 лет назад основателем компании Олегом Дерипаской.

- Мы очень благодарны компании РУСАЛ за поставку такого оборудования, за то, что нам пошли навстречу, услышали наши просьбы, - говорит главный врач Братского перинатального центра Марина Костюшко. - Это оборудование, конечно, оно современное, совершенно другое в плане функциональных возможностей и, во-первых, облегчит работу нашим специалистов, а, во-вторых, более эффективно для сохранения жизни и здоровья наших маленьких пациентов.

- Я рад, что этот аппарат поможет ребятишкам, у которых есть определенные патологии, правильно пройти курс лечения, – комментирует Евгений Зенкин, управляющий директор БрАЗа. - Мы будем продолжать нашу программу поддержки медицины, поддержки образования, социальной сферы Братска для того, чтобы братчане получали самые качественные услуги.

Приобретение нового оборудования для перинатального центра еще один пример эффективного социального партнерства, считает мэр Братска Сергей Серебренников.

- Аппарат уже работает, он востребован. И это значит, что наши маленькие детки, которым требуется уход, будут обеспечены такими приборами, - говорит Сергей Серебренников. - Кроме того, мы проговорили с главным врачом - Мариной Владиславовной, еще целый ряд потребностей, которые существуют. И договорились, что эти позиции включим тоже в социальное соглашение с компанией РУСАЛ.

Отметим, что поддержка медицины в регионах - одно из важнейших направлений социальной политики РУСАЛа. Два года назад компания построила в Братске Центр помощи и спасения для лечения коронавируса, а на днях передала горбольницам 10 квартир для приезжих врачей.