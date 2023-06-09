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“РТ-НЭО Иркутск” будет штрафовать за несанкционированные свалки и парковку автотранспорта около контейнерных площадок

За несанкционированные свалки и парковку автотранспорта около КП (контейнерной площадки), теперь можно получить штраф, сообщили в “РТ-НЭО Иркутск”. Выявить нарушителей позволит система видеонаблюдения. Такие меры вводятся из-за частых нарушений правил утилизации ТКО и КГО.

За май 2023 года региональным оператором было вывезено почти в два раза больше отходов, в сравнении с апрелем, тогда общий вес отходов составил более 35 тысяч тонн. Сегодня “РТ-НЭО Иркутск” вывозит отходы не относящиеся к ТКО, но данная статья расходов не заложена в тариф регионального оператора.

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– Утилизация строительного мусора, растительных отходов – обязанность собственников контейнерных площадок и самих жителей. Для вывоза отходов такого класса, необходимо заключить дополнительный договор со специальными компаниями и региональным оператором. Начиная с 2024 года “РТ-НЭО Иркутск” прекратит подобную практику, – говорится в сообщении регионального оператора.

Кроме того, региональный оператор готов бороться еще в одной острой проблемой.

– Перегороженный подъездной путь к КП, свалки растительных и строительных отходов на КП – главная причина того, что мусоровозы не могут произвести выгрузку мусора из контейнеров. Теперь региональный оператор будет устанавливать средства видеофиксации на контейнерных площадках. Фото нарушителей, номера машин будут направляться в правоохранительные органы, – сообщает “РТ-НЭО Иркутск”.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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