Первые «стобальники» появились в Иркутской области

Всего ЕГЭ в регионе сдал 1121 выпускник. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.

В региональном министерстве образования сообщили, что высшие баллы набрали семь участников экзамена по литературе и один – по географии. По химии 100 баллов не получил ни один участник, при этом 132 выпускника смогли набрать по этому предмету 80 баллов и выше, что считается на ЕГЭ высоким результатом. Есть те, кому до 100 не хватило всего одного балла. Всего этот экзамен сдал 1121 выпускник.

Итоговые испытания по литературе прошли в Приангарье 549 выпускников 11 классов. Высокий балл на ЕГЭ по этому предмету получили 65 человек, или почти 12% участников экзамена. Стобалльный результат у семи из них. Это выпускники школ из Иркутска, Братска, Иркутского и Киренского районов.

230 выпускников в регионе сдавали экзамен по географии. Высокие баллы у семи участников ЕГЭ, стобалльный результат у выпускницы одной из школ Иркутска.

Не позднее 19 июня станут известны результаты единого госэкзамена по русскому языку. Те, кто сдавал по этому предмету государственный выпускной экзамен (ГВЭ), узнают свои итоги немного раньше, до 16 июня. Напомним, русский язык – один из двух обязательных экзаменов.